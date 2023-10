Controllo della polizia lungo via Buozzi, a Jesi, per identificare alcune persone presenti nei pressi di un locale.

Una donna però, alla vista delle Volanti che si stavano fermando, si è mostrata da subito particolarmente nervosa. E’ a seguito di ciò che i poliziotti hanno deciso di identificarla per prima, appurando poi che era già nota alle forze dell’ordine per furto, motivo per il quale è stata anche perquisita.

La giovane, una 32enne di Macerata, è stata trovata in possesso di un manganello telescopico in ferro che teneva nello zaino portato in spalla mentre, in una pochette, c’era un coltello a serramanico. Infine, nel reggiseno, nascondeva un pezzetto di hashish. E’stata quindi denunciata per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e segnalata per uso personale di stupefacente. Sia le armi che l’hashish sono stati successivamente sequestrati.