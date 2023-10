Mogliano è “Shiatsu Friendly”

Mogliano entra a far parte della rete dei Comuni “Shiatsu Friendly”. E’ stato siglato l’accordo con l’associazione professionale operatori e insegnanti Shiatsu, rappresenta un’occasione per promuovere uno stile di vita sano e il territorio nella rete dei comuni aderenti.

«Lo Shiatsu è una disciplina che indica un trattamento manuale, codificato in Giappone nel primo dopoguerra come tecnica peculiare, le cui origini derivano da antiche tradizioni popolari e filosofie orientali – si legge in una nota -. Si occupa principalmente di ristabilire un corretto equilibrio psicofisico favorendo le condizioni per il recupero di un naturale benessere dei soggetti coinvolti. Lo Shiatsu, riconosciuta arte del benessere, offre un prezioso strumento per prendersi cura di sé stessi e migliorare la qualità della propria vita. Tra i principali obiettivi dell’accordo vi è l’organizzazione di eventi formativi, culturali o divulgativi di livello nazionale e regionale, inerenti lo Shiatsu e la cultura del benessere psicofisico e la realizzazione di incontri educativi suddivisi a seconda delle esigenze specifiche di ogni fascia di età».