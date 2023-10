Una panchina per l’Aido

E’ stata inaugurata oggi a Castelraimondo, lungo Corso Italia, una panchina dedicata all’Aido (Associazione Italiana Donatori di Organi). Sullo schienale è presente la frase “Io dono, non so per chi, ma so perché”.

Tanti i ragazzi presenti all’inaugurazione grazie alla collaborazione con le scuole cittadine, questo a ribadire l’importanza del tema della donazione di organi fin da giovani. La panchina è dedicata proprio alla sensibilizzazione della popolazione intorno a un concetto molto rilevante che può salvare delle vite. Presenti al taglio del nastro i rappresentanti dell’associazione, don Mariano, il vicesindaco Roberto Pupilli, l’assessore Ilenia Cittadini e il consigliere Paolo Cesanelli.

«La panchina simboleggia la possibilità che abbiamo di poter donare vita nuova ad altre persone. Un concetto portato avanti dalla nostra associazione» ha affermato il vicepresidente dell’Aido Mataloni, che ha portato i saluti anche della presidente Micozzi. «L’amministrazione comunale ringrazia l’Aido per l’impegno portato avanti tutti i giorni in merito a questa importante tematica – hanno detto gli amministratori presenti – la panchina è un simbolo in più per avvicinare quante più persone possibili. Ringraziamo anche le scuole, gli insegnanti e il preside Emilio Procaccini che crede fortemente alla relazione tra scuola e territorio».