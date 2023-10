E’ stata presentata nei giorni scorsi a Macerata la quinta edizione di GameLabs, il festival del gioco e sul gioco a Macerata organizzato dall’associazione Labs, Laboratorio Sociale in collaborazione con Stammibene.

Lo scopo di questo evento è sensibilizzare i giovani e non sulla problematica della ludopatia, promuovendo il gioco sano e andando contro alle dipendenze dovute al gioco d’azzardo. Nelle sue precedenti edizioni ha avuto un crescendo di pubblico e consenso, coinvolgendo associazioni, istituzioni, aziende e professionisti di vari settori, raggiungendo persone di tutta la regione. Tantissime le associazioni partner di questa edizione che prenderà il via oggi e andrà avanti fino al 15 ottobre.

IL PROGRAMMA – Lunedì 9 ottobre dalle 15:30 Torneo Mario Kart con i ragazzi del progetto Hazzard, torneo con il famosissimo gioco per Wii U, dalle 21:30 nella sede del LAabs (Vicolo Monachesi 9) Quiz a premi su temi vari riguardanti il mondo digitale, organizzato da StammiBene e condotto da “Il maestro dei quiz” Paolo Nanni che lancia la sua sfida: il pubblico sarà coinvolto in un percorso di quesiti che metteranno alla prova conoscenze, intuizione e ragionamento. In palio i premi speciali di Stammibene.

● Martedì 10 ottobre dalle 21:30 classica serata giochi da tavolo diventata ormai un appuntamento fisso durante tutto l’anno. Serata all’insegna del divertimento, nella sala del LABS dove troverete decine e decine di giochi da tavolo per giocare liberamente. Ingredienti principali: divertimento, fare amicizia conoscenze nuove.

● Mercoledì 11 ottobre dalle 15:30 Torneo Just Dance con i ragazzi del progetto Hazzard, torneo con il famosissimo gioco. Dalle 21:30 Lupus in Tabula, un gioco di società che fa parte della categoria dei giochi di ruolo e di deduzione. Il gioco coinvolge un gruppo di giocatori che vengono assegnati a ruoli segreti all’interno di un villaggio o di una comunità fittizia. Il gioco richiede abilità di bluff, deduzione e comunicazione strategica. È un gioco sociale divertente che richiede interazione tra i giocatori e può essere giocato con gruppi di varie dimensioni.

● Giovedì 12 ottobre dalle 20:15 Escape Room da tavolo, un gioco che impone di trovare la via di uscita da un luogo, fisicamente o concettualmente sigillato, attraverso la risoluzione di enigmi o oggetti che devono essere composti per essere utilizzati come strumenti utili alla fuga. Dalle in piazza della libertà, Macerata Feel The Flow. Stanco di camminare per strada? Prova a spezzare la noia con questa esperienza multisensoriale. Un esperienza ludica che ti farà ridere di gusto o ti spingerà a picchiarti con degli sconosciuti in mezzo a una piazza. Dalle 22 in piazza della libertà, Macerata Silent Spy. La senti questa voce o forse sei proprio tu la spia? Riuscirai a nasconderti o verrai individuato? Prova questa esperienza nel bel mezzo della piazza

● Venerdì 13 ottobre dalle 21:15 nella sede del Labs Giochi di Ruolo al Buio (nessuno sa quale gioco di ruolo andrà a giocare) in collaborazione con Storie di Ruolo, i quali organizzano i Gdr al Buio nel maceratese e che per l’occasione hanno organizzato il secondo appuntamento di questa nuova stagione al Labs . Insomma, sai che giochi ma non sai a cosa e con chi! I giocatori non devono far altro che entrare… e giocare! Il titolo dei giochi della serata e le persone con cui giocheranno saranno scoperte proprio nella serata stessa

● Sabato pomeriggio dalle 15 agli Antichi Forni Play the game! Chapter I. Il pomeriggio è dedicato al gioco e divertimento con decine e decine di giochi da tavolo e giochi di ruolo, dai più ai meno conosciuti e con anche qualche esclusiva da giocare liberamente, saranno presenti anche tantissime associazioni che faranno provare i loro giochi preferiti. Dalle 21:30 negli Antichi Forni, serata dedicata ad un talk con ospiti ed esperti del mondo dei giochi e non solo: GiocaGiullari (youtuber ed influncer) Meeple Con La Camicia (youtuber ed influncer) Klax180 (youtuber ed influncer) Luigi Coccia (Educatore ludico) Federico Bollini (Dottore in neuroscienze cognitive) Paolo Nanni (Presentatore)

● Domenica dalle 10 per tutta la giornata fino alle 20 agli Antichi Forni Play the game! Chapter II. Il pomeriggio è dedicato al gioco e divertimento con decine e decine di giochi da tavolo e giochi di ruolo, dai più ai meno conosciuti e con anche qualche esclusiva da giocare liberamente, saranno presenti anche tantissime associazioni che faranno provare i loro giochi preferiti.

(Foto Fabio Falcioni)