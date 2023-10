Un corso di formazione per gli operatori del Dipartimento di prevenzione che si occupano di tutela della sicurezza alimentare, alla luce delle recenti norme emanate in materia, è quello che l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata organizza per mercoledì prossimo, a partire dalle 8,30, alla sala convegni della Provincia a Piediripa.

Il tema dell’incontro, rivolto agli operatori sanitari dell’Ast maceratese e fruibile anche dalle altre Ast marchigiane, è: “Il ruolo dell’autorità competente nella gestione delle non conformità amministrative alla luce del decreto legislativo n.27/2021 e dei reati alimentari alla luce della nuova legge Cartabia”. Tra i relatori il procuratore di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone, Rosa Maria Monteleone, funzionario giuridico del ministero della Salute, il comandante dei Nas di Ancona Alfredo Russo e il direttore del Servizio igiene, alimenti e produzioni zootecniche di Ascoli Antonio Di Luca.

«L’obiettivo del corso – dice il direttore del Dipartimento di prevenzione Alberto Tibaldi – è quello di uniformare il comportamento dell’autorità competente ai fini di una corretta applicazione di quanto le norme in materia di sicurezza alimentare, recentemente emanate, demandano agli organi accertatori. Negli ultimi anni il quadro normativo riferito alla sicurezza degli alimenti ha subito profonde modifiche». Il corso assegna 9,1 crediti ecm e il suo responsabile scientifico è Andrea Cantalamessa, dirigente veterinario dell’Uosd Epidemiologia veterinaria, comunicazione del rischio e sicurezza alimentare.