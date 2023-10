Torneo di Padel per aiutare l’Anffas di Macerata. Si è svolto nel fine settimana (sabato e ieri), organizzato dal Rotary Macerata “Matteo Ricci”, in collaborazione con il Tennis Padel team Torresi di Macerata di Giovanni Torresi. Ottanta giocatori hanno partecipato al torneo e sono stati raccolti 2.600 euro da devolvere all’Anffas per il progetto di rinascita, nella primavera 2024, di un centro di aggregazione del Campo dei Pini.

Nel centro lavoreranno professionisti che affiancheranno ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali e formati alla scuola alberghiera di Loreto. Il club Macerata “Matteo Ricci” è sempre attivo anche nel mondo dello sport con una tradizione riconosciuta anche dalla presenza dell’assessore allo sport del comune di Macerata Riccardo Sacchi.

«Grazie al presidente Sabrina Morresi, a tutti i soci, a Giovanni Torresi e ai ragazzi dell’Anfass che hanno assistito con cura gli atleti ed il pubblico – dice il club Rotary -. Un ringraziamento particolare alla campionessa italiana Patrizia Magnante che riesce ad organizzare il torneo sempre con grande competenza e professionalità. Un grazie anche Cesare Bocci e Daniela Spada che hanno presenziato all’evento, quali testimonial». Il torneo ha visto vincitrice la coppia composta da Giovanni e Giorgio Torresi che sono stati premiati insieme a tutti gli altri classificati, dall’assessore allo Sport e dalla presidente Sabrina Morresi.