La Scuola popolare di filosofia presenta, per la stagione 2023/24 un ciclo di conferenze sul tema “Filosofia e Letteratura”. Ogni relatore dipanerà il filo che unisce i due ambiti, in un percorso molto personale legato alla propria sensibilità, al proprio gusto, all’individuale – quasi intima – dimensione filosofica. Il primo appuntamento vede Roberto Mancini, docente di Filosofia teoretica e direttore del Dipartimento di studi umanistici di Unimc presentarci “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante. La scrittrice, una delle più importanti del nostro secondo dopoguerra, amica di Pasolini, pubblicò nel ‘68 quest’opera singolare composita, dove poesia, canzoni e teatro si mescolano e in cui uno sguardo attento e consapevole riesce a cogliere la distinzione tra i “Felici Pochi” e gli “Infelici Molti”.

L’appuntamento è per giovedì agli Antichi Forni a Macerata, alle 21.