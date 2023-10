Successo per la Pink parade a Castelraimondo. La carica delle trecento partecipanti in rosa ha colorato ieri mattina Castelraimondo di risate ed allegria nel segno della solidarietà e della prevenzione, per partecipare alla raccolta fondi a favore della ricerca sui tumori femminili, portata avanti dalla fondazione Veronesi. Impeccabile l’organizzazione del Castelraimondo basket. La Pink parade, alla quale hanno partecipato non solo bambine, donne e ragazze, ma anche numerosi esponenti del sesso maschile, è partita dal cuore di Castelraimondo, da piazza Dante attraversando i principali quartieri per un piacevole percorso pedonale baciato dal sole. La carovana “pink” ha concluso il giro, dopo aver ammirato gli scorci di Castelraimondo da differenti punti di vista, ritrovandosi di nuovo in piazza Dante, dove ad attenderla c’era Simone Bargiacchi, in arte Antonio Lo Cascio che ha prestato il suo volto e la sua proverbiale ironia alla manifestazione, svolgendo un’azione di sensibilizzazione sull’importanza della ricerca e della prevenzione. C’è stato spazio anche per la testimonianza di alcune donne partecipanti, dando così l’occasione di riflettere, se pur in un clima spensierato, sull’importanza della diagnosi precoce, degli screening ed in generale sul prendersi cura della propria salute. Tra le partecipanti anche l’assessora ai servizi sociali Ilenia Cittadini, che al termine dell’evento ha così ringraziato tutti coloro che hanno partecipato sui social: «Fondamentale arrivare a quante più donne possibili, le passeggiate di ieri mattina ci ricordano che dobbiamo tutti promuovere una consapevolezza e una medicina di genere. Le neoplasie al seno e al collo dell’utero esistono, ma la diagnosi precoce, la prevenzione ci danno lo strumento per combattere. La prevenzione verso gli organi che permettono riproduzione e allattamento, che rappresentano il cuore della femminilità e garantiscono la vita. Grazie a tutte le persone presenti e grazie a chi ha organizzato e permesso la realizzazione di questa preziosa iniziativa Castelraimondo Basket».