Una strage di pecore sulle montagne sopra Ussita, oggi pomeriggio un escursionista che si trovava tra la Val di Panico e la Valle della Vipera, si è accorto della presenza di decine di pecore accasciate a terra. Osservando meglio ha compreso che gli animali erano morti, tutti quanti. Ha contato una quarantina di carcasse.

Ma cosa è accaduto? Non sembrerebbe siano state sbranate da qualche animale, forse sono cadute dall’alto, magari spaventate da qualcosa. A stabilire cosa sia accaduto saranno le forze dell’ordine. L’escursionista ha prontamente segnalato la presenza delle decine di carcasse di pecore ai carabinieri. La pratica dovrebbe quindi passare ai carabinieri Forestali, per competenza. Resterà da chiarire le cause della morte di tante pecore, anche se non è inconsueto che gli animali perdano la vita in incidenti in montagna. Questa volta a stupire è il numero di pecore trovate morte.

(redazione CM)