Terminano oggi le giornate promosse dall’Associazione italiana sclerosi multipla. I banchetti sono stati allestiti in centri commerciali e vie della città di Macerata per la vendita delle mele per la raccolta di fondi da destinare alla promozione della ricerca scientifica volta a combattere e debellare la grave malattia della sclerosi multipla.

Anche quest’anno la sezione di Macerata dell’Associazione nazionale bersaglieri, con in testa l’instancabile presidente di sezione il tenente cavalier Carmine Posa e il presidente provinciale capitano Mario Mucci, sta collaborando attivamente alle giornate. Diversi bersaglieri, calzando il mitico cappello piumato, stanno affiancando i volontari.

Ancora una volta i bersaglieri, con l’entusiasmo che li contraddistingue, suscitando il gradimento e la simpatia della popolazione, contribuiscono alla riuscita ottimale di un’iniziativa benefica e di grande valore sociale.