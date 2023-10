Auto contro moto a Montecassiano, un giovane di 21 anni trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 14,30 di questo pomeriggio in località San Liberato, vicino a dove si trova il campo sportivo di Montecassiano. Da accertare le cause dell’incidente tra auto e moto. A restare ferito il giovane che si trovava alla guida della moto. Il 21enne è stato soccorso dal 118. Viste le condizioni del centauro il personale sanitario ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 21enne è stato poi trasportato a Torrette. Non è in pericolo di vita.

Sempre oggi, verso le 17, incidente a Macerata lungo la strada che scende dal quartiere di Corneto verso la frazione di Piediripa. Una donna di 55 anni ha perso il controllo della sua auto e la vettura è salita sulla scarpata a lato della strada, restando in bilico. I vigili del fuoco l’hanno estratta dall’abitacolo per poi affidarla alle cure del 118. E’ stata portata al pronto soccorso di Macerata, non è grave. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.