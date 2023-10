Frontale tra due auto a Monte San Giusto, tre le persone rimaste ferite, una sarà trasportata all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,40 di questa sera. Le vetture si sono scontrate mentre percorrevano via Macerata. Uno scontro frontale in cui sono rimaste ferite tre persone. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri. In un primo momento sembrava non ci fossero feriti gravi. Invece, mentre due persone coinvolte sono state portate all’ospedale di Civitanova, una terza dovrà essere trasportata all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza perché in condizioni più gravi. I carabinieri della Compagnia di Macerata si stanno occupando di svolgere i rilievi dell’incidente.