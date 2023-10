Incarichi professionali affidati dal Comune ad alcuni geologi. Un’altra serie di opere pubbliche si prepara a vedere la luce in città. Ultimata la parte burocratica – bandi, incarichi, appalti – dei lavori finanziati con il Pnrr, l’Ufficio tecnico del Comune – guidato dall’ingegnere Tristano Luchetti – si prepara per la ricostruzione post-sisma e in particolare per alcuni degli interventi finanziati per quasi dieci milioni di euro nell’ambito del maxi piano per le opere pubbliche approvato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli.

Si parla di finanziamenti a edifici pubblici da sistemare in chiave antisismica. In città il progetto più importante è quello legato agli uffici comunali di viale Trieste finanziati con due milioni e 650mila euro. Per questo intervento è appena stato affidato un incarico professionale da 27.809 euro complessivi al geologo Pierpaolo Rinaldelli per lo studio geologico e la risposta sismica locale.

In questa tornata di determine figurano altri due incarichi professionali sempre per la sistemazione di edifici pubblici. Per lo stabile di via Crispi al civico 133, attuale sede delle associazioni, c’è un progetto da 700mila euro: l’incarico professionale è stato assegnato al geologo Stefano Palpacelli per un importo complessivo di 16.515 euro. E’ di due milioni la spesa prevista per i lavori di sistemazione della ex scuola di Borgo Peranzoni a Villa Potenza: l’incarico per lo studio geologico e la risposta sismica locale è stato affidato al geologo Dimitri Mazza per un importo complessivo di 25.719 euro. Le risorse in questo caso sono relative ai fondi del Programma Unitario di Rigenerazione Urbana per la ricostruzione post sisma che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e la Regione Marche hanno messo a disposizione dei comuni facenti parte del cratere.

(L. Pat.)