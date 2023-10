Lo spettacolo teatrale “Jacopa verso Francesco” di Giorgio Felicetti nella suggestiva cornice dell’Eremo di San Liberato a San Ginesio domenica 8 ottobre alle 16.30. E’ la proposta di Let’s heArt”, una serie di eventi volta a creare connessione emotiva, coinvolgimento artistico e coinvolgimento della comunità.

Il claim cha dà il nome al progetto, con un immediato richiamo allo slogan promozionale della Regione Marche vuole essere un modo originale per cogliere l’obiettivo di creare un collegamento attivo tra il pubblico che sarà richiamato attraverso i molteplici eventi inseriti nel cartellone e il territorio regionale.

L’idea è nata grazie alla rete dei Comuni di San Ginesio (comune capofila), Loro Piceno, Monsampietro Morico e Sarnano che hanno risposto al bando promosso dall’Atim- Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche proprio per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione turistica e territoriale della Regione Marche e rivolto esclusivamente ai comuni del cratere.

Il programma degli eventi prevede di fatto l’organizzazione di numerose attività legate alla cultura, allo spettacolo e all’enogastronomia al fine di dare ancor più maggiore appeal ai comuni dell’entroterra nei periodi di bassa stagionalità.

Sempre domenica 8 ottobre si svolgerà “Bambin”, il festival dedicato ai bambini e alle famiglie che dalle 16 trasformerà il Borgo di Monsampietro Morico, località Sant’Elpidio, in un vasto e diffuso palcoscenico costellato da musical, spettacoli, giochi e magia, con tante animazioni ed effetti speciali.

“Bambin” sarà in programma anche per domenica 15 ottobre nel Comune di Loro Piceno, mentre sabato 14 a Sarnano, dalle 22, nell’area Parcheggio Bozzoni, si ballerà con “89 Discoteca” ripercorrendo le più belle hit degli anni 80 e 90 attraverso un emozionante spettacolo realizzato da un numeroso corpo di ballo, con Mascotte, gadget e riproduzioni giganti di serie tv e cartoni dell’epoca.

Tutta l’organizzazione e la comunicazione degli eventi è a cura delle società Event e Peaktime

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.