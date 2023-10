Mostra una patente falsa durante un controllo della polizia locale di Morrovalle, denunciato un 48enne. Al momento dell’alt l’automobilista, di origini straniere ma residente nel Maceratese, ha esibito un regolare permesso di soggiorno e una patente conseguita in Slovenia.

Al primo approccio visivo e tattile con la patente, però, i due agenti sono subito sorti alcuni dubbi sulla veridicità del documento, dubbi incrementati dal fatto che l‘uomo dichiarava di essere già residente in Italia alla data di rilascio della patente. L’uomo ha dichiarato di aver conseguito il titolo di guida attraverso un’agenzia privata in Slovenia, tramite un amico, ma gli agenti della Polizia municipale hanno approfondito i controlli, visto che non risultava alcun documento di guida incrociando le banche dati nazionali.

La patente sequestrata al 48enne è stata sottoposta al controllo della Polizia giudiziaria di Ancona, che ha in dotazione strumentazione idonea ad approfondire le analisi su documenti potenzialmente contraffatti, e il responso ha confermato i sospetti: si trattava di una patente falsa. Di conseguenza, per l’uomo è scattata la denuncia per falsificazione di documento, che comporta anche una multa di 5.100 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. «Faccio un plauso ai due agenti per questa brillante operazione – sottolinea la comandante della Polizia locale di Morrovalle, Cinzia Latini – non è semplice riuscire a individuare documenti falsi senza avere una strumentazione specifica per il loro controllo. Riuscirci semplicemente al tatto e notando piccoli dettagli è segno della loro preparazione e della loro esperienza».