Pioraco protagonista del secondo appuntamento del Festival d’Autunno “Armonie dell’entroterra”: domani domenica 8 ottobre. Musei aperti, passeggiata tra la natura, laboratorio, enogastronomia, spettacolo per bambini e live di Cristina d’Avena. Dopo la giornata di apertura a Sefro, ora il testimone passa al paese accanto: il paese della carta dal 1264, dell’acqua e del bacio.

La giornata prenderà il via la mattina dalle ore 10 con la passeggiata al sentiero dei Vurgacci e la visita alla Chiesa del SS Crocifisso, con ritrovo presso Largo Giacomo Leopardi.

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30 saranno aperti tutti i musei (ingresso con biglietto). Spazio all’enogastronomia con le specialità del posto: è possibile pranzare al Bistrot La Fenice, al Ristorante Il Giardino e alla Trattoria Da Laila, aperta anche La Bottega di Pioraco.

Per immergersi la giornata è possibile frequentare il laboratorio Mastrocartaio, al Polo Museale in Via Antonio Pio I (laboratorio con biglietto).

Dalle ore 15.30 Piazza Isabella D’Esta diventa il teatro di musica e show ad ingresso gratuito. Si inizia con lo spettacolo per bambini con “Diavoli Rossi”, alle 17.30 concerto dei Rinomatti Live Band e gran finale alle ore 19 con il concerto della regina delle sigle dei cartoni animati che unisce tutte le generazioni, Cristina D’Avena.

Il festival d’Autunno “Armonie dell’entroterra”, con l’organizzazione curata da Eclissi Eventi. Proseguirà da sabato 14 ottobre fino al 31 ottobre con appuntamenti a Esanatoglia, Castelraimondo, Matelica, Gagliole e Fiuminata. Il Festival d’Autunno – Armonie dell’entroterra si inserisce nel programma di promozione e valorizzazione turistica e territoriale della Regione Marche con l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione della Regione Marche (Atim), in collaborazione con i Comuni dell’Area del Cratere Sisma.

«Un grazie va alla Regione Marche e al consigliere regionale Renzo Marinelli per aver destinato risorse alla valorizzazione socio economica dei nostri territori colpiti dal sisma 2016. Questo Festival d’Autunno permette di destagionalizzare il turismo continuando sulla scia del grande successo di presenze della stagione estiva e continuare a dare un contributo economico alle attività locali – afferma il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi – Per questa giornata del Festival oltre al divertimento in musica abbiamo puntato alla valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e architettonico di Pioraco». Infoline: [email protected] – 0733.865994