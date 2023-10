Torna l’Ottobre Rosa a Mogliano: un mese dedicato alla donna e alla prevenzione del tumore al seno. Il gruppo Runner’s Club di Mogliano, in collaborazione con il Comune di Mogliano e l’Unione Sportiva Acli, organizza due eventi speciali.

Il primo evento, che si terrà domenica 8 ottobre, è una passeggiata di 7 km sui colli moglianesi. Il percorso si svolgerà su strade di campagna e non sarà adatto ai passeggini, ma ci sarà la possibilità di avere una navetta per il ritorno. L’appuntamento è alle 8:30 nel Piazzale Diaz (ex Ospedale) e la partenza è prevista per le 9. Alle 11:30, verrà inaugurata una panchina rosa al Parco Comunale. La quota di partecipazione è di 5 euro, di cui 3 verranno devoluti all’Associazione Le OrchiDee di Macerata. Durante l’evento sarà possibile acquistare un gadget, il cui ricavato sarà interamente donato all’associazione. In caso di maltempo, la passeggiata sarà annullata.

Il secondo evento, chiamato Àmati – Prevenzione, Alimentazione, Attività fisica, si terrà lunedì 9 ottobre alle 21,30 all’Auditorium di San Nicolò. Durante questa serata, si parlerà dell’importanza della prevenzione attraverso un’alimentazione sana e l’attività fisica nella lotta contro il tumore al seno. Ci saranno gli interventi del dottor Nicola Battelli – primario di Oncologia ospedale di Macerata, della dottoressa Miriam Caramanti – oncologa nutrizionista, della dottoressa Beatrice Venanzetti – coordinatrice reparto Oncologia Macerata, di Daniela Merelli, Mater Trainer, di Cristina Compagnucci, istruttrice dell’associazione Nordic Walking di Macerata e di Maria Baio, presidente dell’associazione “Le OrchiDee” di Macerata

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Patrizio al numero 335/6279914 o Simonetta al numero 338/5063094.