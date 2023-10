di Luca Patrassi

Si svolgerà domani alle 10 nella chiesa dell’Abbadia di Fiastra il funerale di Mauro Marzi, la salma è stata composta nella sala funeraria della Croce Verde a Sforzacosta di Macerata. Tante le testimonianze e i messaggi di affetto e solidarietà arrivati alla famiglia del tecnico di Unimc stroncato ieri da un male.

Così lo ricorda la Lube: «A.S. Volley Lube piange un autentico uomo di sport e una figura significativa nel percorso del club. Da tempo malato, a 65 anni si è spento Mauro Marzi, tra i primi punti di riferimento nella storia della società. In principio da giocatore, nei primissimi anni di attività del sodalizio biancorosso, poi da tecnico delle giovanili cuciniere, fino ad affermarsi come secondo allenatore della Lube in Serie A nelle stagioni 1995/96 e 2000/01».

Pallavolo Macerata affida il suo ricordo a un post sulla pagina Facebook: «Tutta la società biancorossa si unisce al cordoglio della famiglia, per la scomparsa di Mauro Marzi, in particolare a Giulio, suo figlio, che ha fatto parte dello staff tecnico della Serie C della Pallavolo Macerata. Mauro Marzi ha sempre vissuto l’impegno nel volley con grande passione, da giocatore prima e poi come allenatore. Alla Pallavolo Macerata ha lasciato un indelebile ricordo, durante gli anni nei quali ha guidato le squadre giovanili e la prima squadra nel ruolo di secondo e primo allenatore. La Pallavolo Macerata si unisce in un abbraccio a Giulio, alla moglie Paola e da il suo ultimo saluto a Mauro. Il suo ricordo sarà sempre vivo nella famiglia biancorossa».

Un lutto, quello per la morte di Mauro Marzi, che ha colpito l’ateneo per il quale lavorava da anni, questo il messaggio del China Center: «Un momento tristissimo, per la scomparsa di un amico». L’istituto Confucio lo ha voluto salutare dedicandogli la sua home page.