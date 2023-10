E’ ripartito questa mattina don Gregory Oyelami, il sacerdote nigeriano attualmente vicario generale della Diocesi di Ibadan e docente di teologia nel Seminario regionale della stessa Diocesi, che in passato ha prestato per diversi anni servizio liturgico e pastorale a Macerata e che per qualche settimana è tornato nel capoluogo. per salutarlo, nei giorni scorsi, si è svolto alla Domus San Giuliano un festoso incontro di parrocchiani del Sacro Cuore.

«Don Gregory – scrivono i promotori – ha frequentato la nostra città, in particolare la parrocchia del Sacro Cuore, dal 1987 in due periodi: prima dell’ordinazione sacerdotale, mentre era seminarista a Roma, e successivamente mentre completava gli studi sempre a Roma per il conseguimento del dottorato di ricerca in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università “S. Tommaso D’Aquino”.

Per molti anni ha alternato lo studio per la formazione sacerdotale e teologica all’attività pastorale svolta appunto presso la parrocchia del Sacro Cuore, in felice collaborazione con i compianti don Mario Ramaccioni e don Piergiorgio Copparo, meritandosi la stima e l’affetto dei parrocchiani e costruendo solide amicizie continuate dopo il suo ritorno in Nigeria.

Egli è uno dei non molti sacerdoti nigeriani che dopo gli studi in Italia hanno fatto ritorno in patria mentre altri confratelli rimanevano a svolgere il ministero sacerdotale in diocesi europee o americane; attraverso l’amicizia con lui, associazioni e singoli fedeli maceratesi hanno instaurato rapporti solidali con la difficile realtà della Nigeria, contribuendo alla realizzazione di opere religiose e sociali. A questi rapporti Don Gregory ha fatto commosso riferimento durante l’incontro alla Domus esprimendo profonda gratitudine.

A conclusione della celebrazione liturgica alla Domus, e prima della festa conviviale, è stata recitata la “Preghiera per la Nigeria in difficoltà”, composta dai vescovi nigeriani per invocare l’aiuto di Dio nel superare le prove sempre più ardue che quella nazione sta affrontando».

