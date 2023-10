Il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale, voluta dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale, che quest’anno celebra il 75° anniversario e il tema scelto per l’edizione 2023 è “Mental Health is al Universal Human Right” (La salute mentale è un diritto universale).

Per l’occasione, su invito della Società Italiana di psichiatria di cui quest’anno ricorrono i 150 anni, l’Arena Sferisterio verrà illuminata di verde, colore simbolo della salute mentale. L’Amministrazione comunale, infatti, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione concedendo il patrocinio all’iniziativa.

«La salute mentale è un diritto di tutti – interviene il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro – e per sensibilizzare la comunità su questa tematica abbiamo accolto positivamente la richiesta di illuminare di verde uno dei monumenti più rappresentativi della nostra città, contribuendo così a tenere alta l’attenzione sulle politiche per la salute mentale e a renderla una priorità globale per tutti. Infatti, garantire l’accesso ai servizi di salute mentale deve essere una responsabilità condivisa combattendo gli stereotipi che sono dannosi e ostacolano il raggiungimento di relazioni sane, interazioni sociali e ambienti inclusivi necessari per il benessere di tutti».