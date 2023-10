Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Macerata si è impegnata nell’organizzazione di un servizio a favore degli anziani del territorio, il trasporto verso lo Stabilimento Termale San Giacomo di Sarnano. Questa iniziativa, che è attiva dal 25 settembre fino a domani 7 ottobre, ha rappresentato un sostegno per gli anziani residenti nella nostra comunità, permettendo anche a chi non avrebbe potuto di accedere alle cure termali spostandosi in modo confortevole ed accogliente.

Francesca D’Alessandro, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, ha rivolto oggi un caloroso saluto a tutti gli anziani che hanno scelto di usufruire di questo servizio. «Siamo impegnati nell’essere attenti alle vostre esigenze – ha affermato l’assessore – e lavoriamo continuamente a una programmazione che coinvolge diversi attori del territorio per promuovere una serie di iniziative legate all’invecchiamento attivo. Il nostro obiettivo è quello di favorire momenti di integrazione e socializzazione che contrastino la solitudine, la fragilità e l’isolamento, anche approfittando di momenti come questi». Un ruolo cruciale è stato svolto dai volontari del Servizio civile, provenienti sia dall’Ircr Macerata che dal Comune, con l’intento di creare legami intergenerazionali e promuovere lo sviluppo di una relazione positiva fra gli anziani ed i giovani, che sono diventati – in quest’occasione – veri e propri “compagni di viaggio”.