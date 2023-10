In occasione della settimana mondiale dell’allattamento, gli specialisti dei consultori dell’Ast di Macerata insieme al personale ostetrico hanno organizzato una serie di incontri rivolti alle future mamme e ai loro familiari per sensibilizzarli e formarli sull’importanza dell’allattamento materno e sulla possibilità di conciliare lo stesso con l’attività lavorativa per le madri. Ieri si è svolto il primo incontro alla presenza di una numerosa platea di partecipanti presso la sede consultoriale di San Severino, oggi a Macerata il secondo, mentre domani avrà luogo il terzo appuntamento al consultorio di Civitanova alle 9,30.

«L’allattamento materno è un momento di grande importanza per la salute della madre e del neonato, perché non solo fornisce nutrimento ottimale al bambino, ma crea anche un legame speciale tra madre e figlio», dichiara il dottor Stefano Cecchi, presidente del comitato Percorso Nascita dell’Ast maceratese e medico ginecologo promotore dell’iniziativa. Il personale ostetrico svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nel sostegno dell’allattamento materno, già durante la gravidanza, perché informa le donne su come prepararsi per questo momento speciale e sui vantaggi che ne derivano, tra i quali vi è anche una riduzione significativa degli stati ansiosi del post partum. «L’occasione di questi incontri – conclude Cecchi – è un segnale dell’accoglienza e della competenza che le ostetriche offrono costantemente a donne, bambini e famiglie»