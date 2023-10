Mogliano ricorda Glauco Caponi

Sabato 7 ottobre alle 18,30, all’Autopalace di Mogliano, si svolgerà l’evento per rendere omaggio a Glauco Caponi, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa. «”Una Passione Sconfinata” è il titolo di questa serata indimenticabile, dedicata ad una persona che ha lasciato un segno in tutti coloro che lo hanno conosciuto – si legge in una nota del Comune -. Un’immensa passione per il calcio espressa sia come calciatore che come allenatore soprattutto del settore giovanile. Durante l’evento, sarà possibile rivivere i momenti più emozionanti della sua vita e della sua carriera».