Matteo Pierucci, 20enne di Pollenza, è uno dei cinque vincitori della “Call For Ideas”, chiamata alle idee indetta dal comitato dell’Italia delle Regioni e province autonome. Moltissimi giovani da tutta Italia hanno mandato i loro progetti ma solo 5 sono risultati vincitori e tra questi c’è quello di Pierucci, unico nelle Marche ad essere selezionato. Nei giorni scorsi ha preso parte alla conferenza alla quale hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e tutti i presidenti di Regione tra cui Francesco Acquaroli.

«Sono venuto a conoscenza di questa call for ideas – spiega lo studente – e ho deciso di prendere parte al progetto. Ho avuto la possibilità di partecipare alla conferenza delle regioni a Torino. Il tavolo di lavoro era sullo sviluppo infrastrutturale ed era presente anche il viceministro Riccardo Rixi. Il progetto è volto alla semplificazione della trasparenza nel settore infrastrutturale e di edilizia pubblica, che possa attirare investitori privati sulla base della fiducia resa in campo di trasparenza».