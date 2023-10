di Gianluca Ginella

Un migliaio di cessioni di droga nell’arco di circa due anni con un guadagno che si aggirerebbe sui 25mila euro: arrestati un piccolo imprenditore edile di Macerata e la compagna.

La procura ha chiesto e ottenuto due misure cautelari per la coppia: l’uomo, Ulderico Paolucci, 51 anni, è andato in carcere, la donna, Roberta Barra, 56, agli arresti domiciliari.

Entrambi sono maceratesi e sono finiti al centro di una indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Macerata, diretto dal colonnello Massimiliano Mengasini.

I militari hanno ricostruito una presunta attività di spaccio di eroina che sarebbe andata avanti dal giugno 2021 al maggio di quest’anno.

I carabinieri contestano almeno un migliaio di cessioni di eroina ad assuntori abituali. In totale gli inquirenti parlano di 250 grammi circa di eroina venduta e profitti per oltre 25mila euro. La misura cautelare, disposta dal gip del tribunale di Macerata in seguito alle indagini, è stata eseguita oggi. L’uomo è in carcere a Montacuto di Ancona, la donna è ai domiciliari. Sono assistiti entrambi dall’avvocato Francesco Governatori.



(Ultimo aggiornamento alle 15,30)