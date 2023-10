di Alberto Bignami

Lui, lei, il mare, la spiaggia del Conero e una calda mattinata dal cielo terso.

E’ la scena che ha mandato su tutte le furie un uomo, romeno, che ha visto la sua ex, una romena, e un sirolese insieme alla Spiaggia Urbani.

In breve tempo e a passo spedito li ha infatti raggiunti al moletto iniziando una scenata: minacce e urla, soprattutto e quasi esclusivamente rivolte al sirolese che, indietreggiato sempre di più e stando sul molo, a un certo punto non ha trovato altro attorno a sé, che l’acqua. E si è tuffato per sfuggire all’uomo. Ha iniziato a nuotare nel tentativo di raggiungere la riva e ha sbattuto anche contro uno scoglio. Leggermente contuso, è però riuscito a lasciarsi alle spalle le urla e ad avvicinarsi sempre più alla terraferma. Mentre il romeno cercava di raggiungerlo dalla spiaggia. Intanto la donna, rimasta sul molo, ha chiamato i soccorsi facendo intervenire sul posto i carabinieri via terra e la Capitaneria di Porto via mare. All’arrivo dei soccorsi, il sirolese era però scomparso nella vegetazione durante la risalita della falesia, dopo una sorta di triathlon.

I militari dell’Arma e della Capitaneria, una volta arrivati, si sono accertati che la ragazza stesse bene dopodiché hanno provveduto a identificarla così come identificato è stato anche l’ex compagno, rimasto poi in spiaggia. Una volta verificato che la furibonda lite era avvenuta solo verbalmente, seppur in maniera rocambolesca, nessun provvedimento è stato preso nei confronti del romeno mentre per il sirolese ci si è assicurati che stesse bene, una volta rintracciato.