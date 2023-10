Un’opportunità unica nel cuore del distretto della moda: l’investimento possibile sul marketplace marchigiano Gobidreal.it

La vendita del grande asset tra Civitanova e Montegranaro, costituito da un’area parzialmente edificata di circa 14mila mq, oltre ad altrettanti mq di terreno circostante, è gestita dalla Gobid Group, casa d’aste online divenuta leader di riferimento nel settore.

Collocata al centro di uno dei distretti industriali più esclusivi a livello internazionale, l’area parzialmente edificata oggetto della vendita si contraddistingue per le sue infinite potenzialità. Si tratta di un’opportunità unica per chi desidera investire nel territorio, nella località marchigiana d’eccellenza dove hanno sede grandi case della moda, del lusso e del settore calzaturiero. Il concept iniziale del progetto era quello di dare vita ad un grande hub commerciale con laboratori, spacci aziendali, uffici e negozi. La vendita è gestita dalla Gobid Group, la casa d’aste online di respiro internazionale con sede operativa a Matelica, proprietaria della piattaforma gobidreal.it specializzata nelle vendita di asset immobiliari. Un esempio importante di come riqualificare un grande asset industriale con un altissimo potenziale economico, considerate anche le interessanti prospettive in termini occupazionali per il territorio. Sono tanti i punti di forza dell’asset industriale ubicato più precisamente a Montegranaro, in località Brancadoro, a partire dalla posizione strategica a soli 6 minuti dall’autostrada A 14 di Civitanova.

Molteplici le possibilità di riuso dell’immobile. Stiamo parlando di ben 14mila mq di superficie calpestabile, di cui circa 9.800 mq riusabili per sale riunioni, showroom e spazi comuni e circa 6700 mq destinabili a spazi produttivi e magazzini. L’intera area può essere utilizzata anche per più sedi aziendali e siti produttivi. L’immobile offre anche anche ottime opportunità di risparmio energetico, con il 90% della copertura totale idonea per l’installazione di pannelli solari. Un aspetto che costituisce, senza dubbio, un valore aggiunto dell’asset industriale. C’è tempo fino al 18 Ottobre per partecipare alla vendita e fare la propria offerta su Gobidreal.it, la piattaforma specializzata nel real estate di proprietà di Gobid Group.

GOBID GROUP: Pioniere dell’asta digitale, dal 2012 produce soluzioni ad alto contenuto tecnologico, di innovazione e di marketing. Gobid Group opera come High Value Marketplace di beni mobili ed immobili, attraverso una rete di piattaforme proprietarie online, progettate e sviluppate internamente. Si tratta di: 1. Gobid.it marketplace specializzato nella vendita online di una vasta gamma di beni mobili, dai grandi asset industriali a macchinari e attrezzature per numerosi settori come trasporti, logistica, nautica e molto altro. 2. Gobidreal.it innovativo portale di aste online dedicato alla vendita di asset immobiliari: dai complessi turistici, commerciali fino a ville, appartamenti e lotti di terreno. Il gruppo, guidato dal Ceo dottor Andrea Giorgio, offre ai professionisti del mondo giudiziario, finanziario, di enti pubblici e anche alle imprese soluzioni sartoriali per semplificare complessi processi gestionali, automatizzare attività e favorire la circolarità dei beni di valore attraverso il sistema della vendita competitiva dell’asta online.

I numeri del gruppo: • valore di asset gestiti pari a 1, 6 miliardi di euro; • offerta record battuta in asta di 28 milioni di euro; • 76% di tribunali italiani affiliati; • 9 Milioni di visualizzazioni di pagina; • 75 nuove aste pubblicate al giorno

• 58 persone nel gruppo Un team composto da professionisti qualificati, presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, che gestisce e coordina a 360° tutte le fasi del processo di vendita. La sede operativa si trova nelle Marche a Matelica, in provincia di Macerata. Un gruppo multiforme, in costante movimento che lavora insieme con un unico obiettivo: raggiungere il massimo valore degli asset. Una professionalità certificata ISO 9001 e 27001, che ha ricevuto importanti riconoscimenti come il Rating della legalità e l’iscrizione nel registro dei Gestori delle Vendite Telematiche e nell’elenco dei siti internet autorizzati alla pubblicazione della Pubblicità Legale, entrambi istituiti da Ministero della Giustizia. Lo sguardo rivolto al futuro, la forte propensione all’innovazione e alla crescita sono i tratti distintinvi che spingono il gruppo a dare forma a progetti digitali sempre più all’avanguardia.

(Articolo promoredazionale)