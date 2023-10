Nell’Ast di Macerata nasce il progetto “osteopatia in consultorio”. «Dall’osservazione dei bambini nei reparti di ostetricia-ginecologia e pediatria – spiega l’Ast- ci siamo subito resi conto che il bisogno più grande era aiutare i piccoli nati nella fase di allattamento. Questo compito è già svolto dalle ostetriche del reparto e dalle infermiere della pediatria, che fin da subito sono vicine ai piccoli nati ed alle loro mamme supportandole e garantendo il sostegno necessario. Questo non basta poiché in quelle circostanze di particolari difficoltà due giorni di ricovero non sono sufficienti. Il percorso-nascita inizia nel consultorio con il corso di accompagnamento alla nascita dove le neo-mamme si preparano all’allattamento che proseguirà grazie al contributo delle ostetriche e delle infermiere; al momento del parto si affidano alle cure ospedaliere per tornare, una volta dimesse, nel consultorio dove sono attese con i loro neonati per essere aiutate a gestire bene le prime settimane di vita».

«È proprio in questa fase che abbiamo ritenuto di dare il nostro contributo in continuità con un naturale percorso di sostegno e di aiuto – continua l’Ast – Il confronto costruttivo e sinergico con la figura dell’ostetrica, del ginecologo e dell’infermiere è alla base di quella integrazione che mancava in ambito sanitario e siamo contenti e orgogliosi di poterne essere parte attiva. Abbiamo riconosciuto con enorme stupore quanto le parti in gioco siano entusiaste di questa collaborazione e di come l’intera organizzazione dell’azienda sanitaria si sia mossa per far sì che tutto ciò potesse trovare una giusta collocazione. L’osteopatia negli anni ha dimostrato sempre più di essere una terapia vincente; in special modo con i neonati; numerose sono state le ricerche effettuate in questo ambito che ne hanno dimostrato la validità. Stiamo lavorando assiduamente per far sì che questo progetto possa espandersi e possa essere a disposizione dell’utenza che lo desidera, sicuri del fatto che all’osteopatia è data una grande opportunità per interagire, arricchire ed arricchirsi di una collaborazione in ambito sanitario finora sconosciuta al nostro territorio».