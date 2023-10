«Il palo è un moncone, i cartelli acciaccati a terra, l’aiuola disintegrata e nessuno fa niente». Un cittadino maceratese, che percorre molto spesso la strada provinciale 485, all’altezza della zona industriale di Sforzacosta, chiede un intervento immediato per recuperare l’incrocio con via Kennedy. «Un mese e mezzo fa c’è stato un incidente, sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, un incidente grave che ha richiesto di tagliare il palo. Da allora nessun intervento di ripristino. Qui sembra scoppiata una bomba e tra l’altro il palo è anche pericoloso per le automobili. Non capisco cosa si stia aspettando». La competenza riguardo i cartelli stradali è dell’Anas che è stata sollecitata dal Comune di Macerata ma senza esito. Tra l’altro i cartelli riportano indicazioni importanti per chi non è del posto e si trova a passare in una zona che è anche ricca di aziende.

(Redazione Cm)