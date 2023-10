Una promessa reciproca mantenuta quella fatta qualche tempo fa dai diplomati del classico del 1973, la classe 3B, di andare, cioè, a ri-trovare la loro professoressa di lettere del quarto e quinto anno. Anna Vera De Carolis, questo il nome della prof, non poté partecipare alla festa del cinquantesimo del diploma del 12 maggio, organizzata dal liceo Leopardi e dall’associazione “Amici del Classico” di Macerata, perchè vive a Sulmona e così i suoi ex-studenti si riproposero, quel giorno, di andare a farle visita in Abruzzo.

Sabato gli studenti di quella 3B, provenienti oggi da diverse parti d’Italia, si sono recati a Sulmona e si sono incontrati, dopo 50 anni, con la loro docente; un incontro che non ha mancato di emozionare, di sorprendere e, immancabilmente, di ricordare tempi e fatti forse oggi sbiaditi o semi dimenticati; in omaggio alla prof anche una foto di gruppo degli studenti scattata la mattina prima degli scritti di giugno 1973.

In un noto ristorante della città l’incontro si è concretizzato in un convivio cui ha fatto da preludio anche la visita del primo cittadino di Sulmona, Gianfranco Di Piero, che si è felicitato della lodevole ed inusuale, peraltro, iniziativa.

Sindaco che in mattinata si era fatto cicerone per fare scoprire agli ospiti alcune emergenze culturali della città abruzzese, fra cui ha spiccato, per bellezza ed imponenza, il teatro cittadino.

«Sono stato onorato di questa iniziativa degli ex liceali di Macerata – ha detto – e ho espresso il mio compiacimento e vivi complimenti alla professoressa De Carolis per l’affetto e la stima dimostrati dai suoi ex alunni, oggi professionisti impegnati in diversi campi: magistrati, medici, insegnanti».

Questi i nomi degli ex studenti: Giuseppe Daniele, Riccardo Ferrari, Roberto Galluzzo, Giuseppe Ilari, Francesco Leonardi, Paolo Luca, Fabio Macedoni, Mauro Marconi, Lorenzo Mariani, Giancarlo Pietrella, Franco Valentini.

Al termine del convivio gli inevitabili saluti, associati ad un’evidente commozione, mentre la prof veniva riaccompagnata a casa con in braccio un bellissimo omaggio floreale e, forse nascosta dagli occhiali, una piccola lacrima di nostalgia a confondersi col riflesso del sole. La promessa è stata solenne per rivedersi in un’altra occasione propizia.