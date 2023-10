Ben 217 trattori provenienti da tutte le Marche hanno sfilato per le vie di Sarnano in occasione della quarta edizione del raduno di trattori, “Memorial Gianluca Vecchiotti”.

«In tantissimi hanno apprezzato la bellezza di mezzi d’epoca e di ultima generazione, un’emozione unica per il gruppo amici trattoristi Sarnano che hanno organizzato con molto impegno l’evento insieme all’associazione turistica pro Sarnano – si legge in una nota -. Anche il sindaco Luca Piergentili e il parroco don Marcello Squarcia hanno partecipato alla manifestazione, felici per la folta presenza di tanti giovani appassionati».