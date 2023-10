E’ Irene Boschi, diciottenne di Macerata, la vincitrice della tappa marchigiana del concorso Blumare che si è svolta nell’aeroporto internazionale di Ancona- Raffaello Sanzio.

La maceratese che frequenta il liceo classico “Giacomo Leopardi” nel capoluogo parteciperà alla finale a bordo di Msc Fantasia. Il concorso di Blumare si è svolto in 26 tappe e sono scese in passerella complessivamente 73 ragazze. Nell’insolita location dell’aeroporto marchigiano le aspiranti miss hanno dato vita ad uno show elegante e brioso. Alla fine d aggiudicarsi il titolo di Miss Marche Blumare è stata proprio Irene Boschi, non nuova a concorsi di bellezza. Giovanissima ha già partecipato, infatti, tra l’altro a Miss Mondo Italia.