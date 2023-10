Presentato nella sala eventi del Matt coworking di Macerata il progetto europeo AccEnt – Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes. È un progetto importante per il territorio in quanto prevede attività di formazione imprenditoriale e di mentoring per l’avvio di start-up, offrendo opportunità di confronto con docenti, innovatori e giovani startupper di prestigiose università europee come KU Leuven (BE), Maria Curie-Skłodowska University (PL), Pablo de Olavide University, Fontys University of Applied Sciences (NL).

L’evento, che rientra nell’ambito delle iniziative di Sharper 2023 – European Researchers Night, è stato moderato dall’imprenditore e formatore, Valerio Placidi. Dopo la presentazione del progetto da parte della professoressa Francesca Spigarelli – ordinaria di economia applicata dell’università di Macerata e coordinatrice AccEnt per Unimc è seguito l’intervento della professoressa Michela Cortini – ordinaria in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni dell’università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara che ha parlato delle soft skills necessarie nell’avvio di un progetto di impresa. Infine, il pubblico dei numerosi aspiranti imprenditori e imprenditrici ha potuto assistere alle testimonianze di tre giovani imprenditori: Alex Maurizi, Intreccio Vivo; Jonathan Petrelli, Event4You e Davis Agostini, UniStay.

Il progetto AccEnt attraverso il proprio Helpdesk offre la possibilità di usufruire gratuitamente della consulenza degli esperti internazionali. A breve partiranno anche i Masterclasses, corsi di formazione per gli aspiranti e neoimprenditori, sempre gratuiti. Per maggiori info – https://www.accentproject.eu/index.php.