«Capire quanti pesci vivono in un tratto di fiume e come è strutturata la popolazione di una determinata specie ittica non è molto semplice e una idea precisa la si può avere solo effettuando rilevazioni su aree campione mediante elettrostorditore».

Questo è quello che, previa autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche e sotto la direzione di un biologo dell’università di Camerino, nella mattinata di sabato 30 settembre, ha cercato di fare, attraverso i propri soci, il May Fly Club Sibilla, associazione di pescatori con la mosca artificiale, operante nel territorio della provincia di Macerata. L’area campione è stata prescelta sul Fiume Potenza, in comune di Pioraco, poco a monte del Castello di Lanciano.

«L’associazione, per la verità, vanta una nutritissima serie storica di rilevazioni annuali, tutte effettuate nella stessa zona, tanto che, dalla comparazione dei dati, è possibile individuare, negli anni, criticità nella dinamica delle popolazioni ittiche correlabili a svariati e contingenti fattori limitanti (stagioni eccezionalmente secche o piovose, effettuazione di rilevanti lavori in alveo, sbalzi di portata per derivazioni a scopo idroelettrico ecc) – si legge in una nota -. Da non dimenticare che il tratto interessato è stato recentemente oggetto di lavori di manutenzione che hanno comportato la prolungata movimentazione, nel greto del fiume, di mezzi pesanti con conseguente sconvolgimento dell’habitat naturale.

Nell’area campione sono state temporaneamente prelevate diverse decine di pesci che, dopo essere stati blandamente sedati con prodotti naturali (estratto di chiodo di garofano), sono stati classificati, misurati e pesati per poi essere reimmessi nel fiume in perfetta forma. Il maggiore interesse è incentrato, ovviamente, sulla consistenza della trota, senza, tuttavia, tralasciare altre specie “minori”, anche di interesse Comunitario (scazzone, lampreda padana, ecc.). Un bagaglio di conoscenze, insomma, che si arricchisce di anno in anno e che, il May fly Club Sibilla è ben lieto di mettere a disposizione di tutti e, in particolare, delle Autorità preposte nell’ adozione di misure gestionali a tutela delle acque e dei suoi abitanti.

D’altra parte, l’associazione, da molti anni ha, praticamente, “adottato” il tratto di fiume in questione, organizzandovi, oltre che sessioni di campionamento e di studio, anche giornate di pulizia delle sponde, attraverso le quali i propri volontari, annualmente, provvedono a rimuovere rifiuti di ogni genere che deturpano la bellezza dell’ambiente e la limpidezza delle acque. Un lavoro umile e gratuito, effettuato da veri appassionati della natura senza particolari clamori, ma con la speranza di dare un piccolo contributo alla buona gestione dei nostri corsi d’acqua spesso martoriati. Non dimentichiamoci infatti che a differenza di come la maggioranza delle persone li percepiscono, non sono semplici condotte idriche ma racchiudono ecosistemi dalla ricchissima e fragilissima biodiversità, la maggior parte della comunità non se ne accorge perché la loro bellezza è meno appariscente rispetto ad animali terrestri più acclamati ma abbiamo endemismi acquatici unici che devono essere tutelati parimenti».