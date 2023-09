Poteva essere un brutto incidente, invece è stato l’inizio di una storia d’amore che dura da 50 anni. Lucia Guido e Alberto Viviani, infatti, si sono conosciuti in un modo che si potrebbe definire “accidentale”.

Lucia stava attraversando la strada quando Alberto rischiò di investirla. Quando si avvicinò per aiutarla, per lui fu un vero colpo di fulmine. Da quel momento ha iniziato un lungo corteggiamento, a tratti anche molto insistente, finché Lucia ha detto il primo “sì”. Ne avrebbe pronunciato un altro ancora più importante il 20 settembre 1973 a Torre del Greco dove si sposarono. Qualche anno dopo il trasferimento a Macerata dove hanno lavorato alla Sip, poi Telecom, oggi Tim. Ora si godono la pensione.

Oggi hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio nella chiesa di Santa Croce per poi festeggiare all’agriturismo Terra e vita di Recanati. La figlia Luisa, il figlio Vincenzo, la nuora Michela e la nipotina Ginevra augurano tanta gioia e serenità per questo importante traguardo raggiunto e costruito ogni giorno.