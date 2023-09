Via libera a variazioni e bilancio consolidato, altri 1,5 milioni per la strada Folgaretti. Consiglio comunale tutto incentrato sui conti quello andato in scena ieri sera all’auditorium Borgo Marconi di Morrovalle, con cinque punti all’ordine del giorno.

Dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e la presa d’atto della stesura del Dup 2024-2026, che verrà presentato e votato quando sarà presentato il nuovo bilancio di previsione, è stata ratificata con voto unanime la delibera di giunta del 28 agosto scorso, quella con la quale veniva introitato il contributo da 84mila euro per la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica all’interno della scuola media Canale e della scuola per l’infanzia Giovanni XXIII. Al quarto punto via libera a maggioranza (con l’astensione dell’opposizione) a una corposa variazione al bilancio di previsione 2023-2025.

La variazione si aggira, sia in entrata che in uscita, intorno a 1,7 milioni di euro, cifra in larghissima parte destinata al secondo stralcio della messa in sicurezza della strada Folgaretti, che sarà possibile grazie a un contributo statale da poco più di 1,5 milioni di euro. Tra le altre voci, l’impegno di 60 mila euro tramite avanzo di amministrazione per il potenziale acquisto di un terreno al Pincio e 20mila euro di contributo dalla Fondazione Carima per il rifacimento dell’impianto audio-video dell’auditorium. All’ultimo punto, via libera a maggioranza (con il no dell’opposizione) al bilancio consolidato dell’esercizio 2022, ossia la definizione dei conti di tutte le società partecipate del Comune. Il risultato d’esercizio del gruppo ha un attivo che sfiora i 69 mila euro.