“Star bene insieme”. E’ il progetto che è stato presentato l’altro giorno al teatro comunale di Loro Piceno. Un progetto intercomunale che vede Loro Piceno capo fila e grazie alla collaborazione tra l’associazione Afam, Cambiamenti, Ambito Territoriale Sociale 16, Avulss di Loro Piceno ed Unione Montana Monti Azzurri con l’obiettivo di allenare la memoria, favorire il benessere psico-fisico e la socializzazione.

E’ pensato per le persone fragili e per i loro familiari che mira a rallentare il declino cognitivo delle persone affette da demenza. «Si effettueranno ha spiegato Susanna Cipollari coordinatrice Afam Alzheimer Uniti Marche – degli incontri individuali informativi in cui si incontreranno le famiglie e le persone anziane fragili, poi a seguire incontri a cadenza settimanale in cui verranno introdotte attività utili a promuovere il benessere e le capacità residue della persona fragile». «Un percorso, quello iniziato a Loro Piceno, che ha gettato un primo germoglio che vedrà, nei tempi e modi, la realizzazione di un centro Alzheimer a Loro Piceno in località Borgo San Lorenzo», ha Giampiero Feliciotti presidente Unione Montana Monti Azzurri. «E’ un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione – dice il sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni – contattato dal presidente dell’Avulss di Loro Piceno, Cristina Carducci, ha subito organizzato un incontro con Afam ed i sindaci di Colmurano, Ripe San Ginesio, Urbisaglia e Sant’Angelo. Fin da subito c’è stato l’accordo per procedere con il progetto, che vede Loro Piceno capofila, gli incontri informativi si svolgeranno nei prossimi giorni presso tutti i Comuni per poi iniziare gli incontri presso la struttura messa a disposizione dall’Ente. Questa è un’altra dimostrazione di un sinergico lavoro tra Comuni ed associazioni, un buon esempio per il nostro territorio».