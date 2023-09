Ultimi preparativi per la festa nazionale del pleinair, che sbarca per la prima volta anche a Morrovalle. Già da stasera sono attesi in città i primi camperisti (attesi oltre 30 fra caravan e camper) che dovrebbero raggiungere la città per celebrare la kermesse organizzata a livello nazionale dall’associazione Paesi Bandiera Arancione per promuovere il turismo itinerante nei centri dove sventola il vessillo del Touring club italiano.

L’evento clou è anche quello che apre il weekend: l’inaugurazione, in programma domani mattina alle 11, della nuova area sosta camper in viale Cesare Battisti, che sarà proprio la base per iniziare a coinvolgere sempre di più camper e roulotte di turisti che scelgono questo format per la loro visita in città. Ad ogni turista sarà consegnato uno shopper di benvenuto ed offerto un buffet. Dopo pranzo, alle 16, visite guidate della città a cura dell’Archeoclub, mentre si potrà poi cenare al Chiosco del Pincio con un menù a prezzo agevolato e musica dal vivo. Domenica mattina alle 9.30 pullman a disposizione per una visita dell’azienda agricola Capinera, con tour tra cantina e vigneto e degustazione in loco. Pranzo con menù agevolato al ristorante Apollo 8 quindi, alle 15, visita al lavandeto L’ulivo di nonno Amato.