La fortuna si ferma nelle Marche, in provincia di Ancona e precisamente a Moie di Maiolati, nella cartolibreria Nuovi Orizzonti di Antonella Bragalli, in via Salvo D’Acquisto al civico 4.

E’ qui che è stato venduto un biglietto da capogiro della serie “New Turista per Sempre” da 5 euro.

Felicissima la titolare «per chi l’ha vinto, soprattutto in questo periodo che, si sa, non è dei migliori – racconta Bragalli a Cronache Ancona -. Si tratta di una vincita milionaria che consiste nel prendere subito 300mila euro, più 6mila euro al mese per 20 anni e 100mila euro di bonus finale. La somma è grandissima – prosegue – e spero che una parte, anche piccola, venga utilizzata per fare del bene, perché ce n’è bisogno anche qui da noi, soprattutto per una cara ragazza che sta combattendo per la vita e ha bisogno di cure».

Il biglietto vincente è stato venduto la settimana scorsa «perché io sono stata avvisata oggi da Roma – riprende -, dall’ispettore dei Monopoli che mi ha telefonato dicendomi: “Complimenti! Da lei c’è stata una vincita di quasi 2 milioni di euro che è stata depositata ieri e che sicuramente è stata fatta la scorsa settimana”. L’emozione – continua – è stata tanta e mi piacerebbe che chi li ha vinti, mi facesse una fotocopia del biglietto da tenere come ricordo, mettendola segretamente nella cassetta delle lettere».

Ma, a proposito: chi può essere il vincitore? «Non ne ho idea – risponde –, ma quasi sicuramente qualcuno del paese. La nostra clientela va dai 18 anni in su, fino agli anziani».

La cifra esatta è di 1.936.849 euro e per ora, nel negozio, a far bella mostra di sé è un cartello che ovviamente ha acceso la curiosità dei tantissimi clienti.

