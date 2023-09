Spaccio, controlli all’uscita delle scuole. Due giovani nei guai. Ieri gli agenti della questura hanno controllato diversi luoghi di aggregazione e i ragazzi all’uscita dalle scuole a Macerata. Vicino ai giardini di via Isonzo, nelle vicinanze dell’Istituto “San Giuseppe”, gli agenti della Squadra mobile hanno proceduto al controllo di alcuni giovani già noti per reati in materia di stupefacenti. Due di loro, extracomunitari, sono stati trovati in possesso di hashish: sono stati segnalati alla prefettura come assuntori.