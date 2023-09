di Laura Boccanera

Auto e tir si scontrano lungo la Regina a Montelupone, il mezzo pesante si ribalta su un fianco, l’auto va fuori strada e finisce nel fossato. Estratta dai vigili del fuoco la conducente della vettura, una donna di 70 anni, non era cosciente: è grave.

L’incidente è avvenuto attorno alle 13,20 lungo la strada provinciale Helvia Recina. Per cause in corso di accertamento i due veicoli si sono scontrati, un urto violento che ha provocato il ribaltamento del camion di lato. Perdendo il controllo del mezzo pesante l’autista è finito fuori strada. La vettura, per l’impatto, è stata sbalzata fuori dal selciato stradale finendo nel fossato che delimita la carreggiata sul lato destro. Secondo una prima ricostruzione il tir che viaggiava in direzione ovest/est ha tentato di evitare l’impatto con l’auto che aveva invaso la corsia. Sterzando in modo repentino si è sbilanciato ribaltandosi e urtando con la ruota la vettura che è finita nel fossato.

Distrutto il veicolo: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere dell’auto la donna che al momento dei soccorsi non era cosciente.

Sul posto sono arrivati il 118 con la Croce rossa di Potenza Picena e l’automedica. Gli operatori dell’emergenza, prestate le prime cure del caso, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata nel campo vicino al luogo dell’impatto. La donna è stata trasferita all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Soccorso dalla Croce rossa e condotto in ospedale a Civitanova per accertamenti anche il conducente del mezzo pesante, un autista albanese di 42 anni, ma non ha riportato ferite gravi e sta complessivamente bene. Bloccata la strada per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto per i rilievi sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Macerata e Camerino.

(Ultimo aggiornamento 15.37)