Esercitazione dei carabinieri nelle zone del cratere, simulazioni di soccorsi in caso di terremoto. Un centinaio di carabinieri hanno partecipato alle manovre tra Visso, Ussita, Pieve Torina, Valfornace e Muccia. L’obiettivo era testare il piano di gestione delle emergenze del comando legione carabinieri “Marche”, addestrare il personale alla sua attuazione, verificare l’efficienza dei mezzi e delle telecomunicazioni, e la logistica. Le operazioni sono partite dalle prime ore di oggi.

Presente il comandante della Legione “Marche”, il generale Salvatore Cagnazzo e il prefetto di macerata, Flavio Ferdani. Le fasi dell’esercitazione sono partite con l’attivazione dalla locale stazione carabinieri di un evento sismico. Poi seguendo il protocollo sono state attivate prima la Compagnia di Camerino e il comando provinciale di Macerata ed immediatamente dopo il comando regionale. A guidare le operazioni il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri. A Visso sono giunte numerose pattuglie provenienti anche dai comandi provinciali limitrofi, che dopo un rapido briefing sono state collocate nei punti nevralgici dell’intera area con compiti di viabilità ed antisciacallaggio e di soccorso alla popolazione. Il Nucleo di supporto logistico del comando legione carabinieri di Ancona, è stata allestita un’infermeria, un punto di supporto alle telecomunicazioni ed una cucina da campo, (questo con il quinto reggimento mobile carabinieri “Emilia Romagna”, giunto da Bologna). Oltre cento i militari in campo per questa complessa attività che ha visto operare in sinergia l’Arma della componente territoriale, i carabinieri Forestali ed i reparti speciali del Noe, del Nas e del Tpc, con l’importante ausilio della associazione nazionale carabinieri, presente con le sezioni di Jesi, di Filottrano, di Offida, di Recanati e di Spinetoli.