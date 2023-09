Tre nuovi ingressi nel ruolo di istruttore amministrativo contabile al comune di Macerata: è il frutto dello scorrimento di una graduatoria del concorso bandito dall’ente. Erano state oltre 250 le domande presentate ed ora appunto è stata pubblicata all’albo pretorio la determina di assunzione per tre vincitori.

Due gli elementi di novità rispetto al passato più o meno recente: cala, o almeno sembra, il numero dei partecipanti ai concorsi pubblici e le graduatorie scorrono perchè c’è anche chi al dunque rifiuta l’assunzione. L’ultima determina pubblicata all’albo pretorio dal dirigente del servizio Welfare e Cultura Simone Ciattaglia riguarda l’assunzione dal prossimo mese di ottobre nel ruolo di istruttore amministrativo contabile del Comune di Gianluca Pellicioni, Simone Censi e Claudio Clementi. Prosegue dunque l’azione di potenziamento e di qualificazione delle risorse umane dipendenti del Comune, azione guidata dall’assessore al personale Marco Caldarelli.

In determina c’è un passaggio che vale la pena riproporre: «Sentenza 7089 del 21 ottobre 2021 del Consiglio di Stato che ha confermato il principio secondo il quale lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci costituisce la principale regola per la copertura dei posti vacanti, fondata su ragioni di celerità di tempi e costi impliciti nella gestione di un concorso, sia nella tutela delle legittime aspettative dei candidati che hanno comunque superato un giudizio di idoneità, mentre l’indizione di un nuovo concorso per la stessa categoria professionale rappresenta l’eccezione (non un divieto assoluto) che richiede puntuale e circostanziata motivazione che metta in evidenza il sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminente esigenze di interesse pubblico».

(l. pat.)