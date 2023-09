Alberta Mochi ed Aurelio Torresi festeggiano le nozze di smeraldo. Dai familiari della coppia, originaria di Massa Fermana, arriva un messaggio di auguri per questa occasione speciale:

“55 anni di matrimonio sono un traguardo straordinario, un’impresa che merita di essere celebrata con gioia e affetto. In questa speciale occasione, festeggiamo Alberta e Aurelio, che hanno condiviso la loro vita per oltre mezzo secolo. In questo giorno speciale i figli Albano e Laura insieme a Paola, Tiziano ed il nipote Riccardo si uniscono per inviare i loro auguri più affettuosi. Questi 55 anni di amore e dedizione sono un esempio per tutti noi. Che il vostro legame continui a crescere in forza e bellezza, e che possiate condividere ancora molte avventure e momenti felici insieme”.