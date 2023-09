Salvare la vita in 21 lezioni

E’ iniziato il corso di primo soccorso organizzato dalla Croce verde di Montecosaro-Morrovalle. La scorsa settimana la prima lezione di un ciclo di 21 appuntamenti suddivisi in due moduli, quello base e quello avanzato nella sede di via Leonardo da Vinci a Trodica di Morrovalle.

Il primo modulo base è dedicato a chi vuole avere un primo approccio al soccorso come cultura personale approfondendo questioni legate a parametri vitali e manovre di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardio polmonare per adulti e bambini. Il secondo modulo invece è un approfondimento in ulteriori 15 lezioni per chi vuole diventare volontario e milite attivo dell’associazione. Le lezioni base termineranno il 9 ottobre, mentre il modulo per diventare volontari il 15 febbraio. Verranno trattati tutti gli aspetti più importanti del mondo del soccorso e della sua organizzazione: dal funzionamento del centralino alla misurazione dei parametri vitali, dall’affrontare le varie tipologie di trauma fino a ustioni e intossicazioni, ma anche come affrontare un parto in ambulanza. Per informazioni 0733 865550, mail: [email protected]