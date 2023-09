Festa della Protezione Civile di Montefano, premiati i volontari e presentato il nuovo piano di emergenza comunale. L’evento si è svolto sabato e l’ha fortemente voluto l’amministrazione comunale per riconoscere il lavoro, il coraggio e l’impegno dei volontari. Alla serata hanno partecipato tutto il gruppo di Protezione civile di Montefano, i Gruppi di Appignano, Castelraimondo, Montecassiano e Recanati.

La serata è stata allietata dall’orchestra di fiati “Insieme per gli altri”. Il momento più emozionante è stata la consegna degli encomi a tutti i volontari: il sindaco Angela Barbieri, insieme all’assessore Mirco Monina, ha consegnato una ad una le pergamene. «Questa festa doveva svolgersi lo scorso anno – ha detto il sindaco -, sempre il 23 settembre, purtroppo abbiamo dovuto rimandarla a causa dell’alluvione che ha colpito il territorio marchigiano. Ma quest’anno non poteva mancare: la Protezione civile rappresenta un pilastro fondamentale della nostra società, un baluardo che ci protegge in situazioni di emergenza e che si impegna ogni giorno per garantire la sicurezza e il benessere di tutti noi. Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza cruciale di questa organizzazione e del contributo inestimabile che offre alle nostre comunità. Ogni volta che ci troviamo davanti a situazioni di emergenza la Protezione Civile c’è sempre. I volontari che la compongono – ha detto ancora il sindaco – mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie energie, spesso sacrificando momenti con le proprie famiglie, per essere al nostro fianco nei momenti di bisogno».

Presente all’evento il comandante provinciale della Guardia di finanza, il colonnello Ferdinando Falco, che ha premiato – insieme al sindaco e all’assessore Monina – i Gruppi di Appignano, Castelraimondo, Montecassiano e Recanati per la disponibilità e la collaborazione sempre mostrate nei confronti di Montefano nei momenti di necessità. La Festa della Protezione civile è stata anche un’ottima opportunità per presentare il nuovo Piano di emergenza comunale di Protezione civile: l’architetto Sancricca ha illustrato con una serie di slide le caratteristiche del territorio di Montefano precisando cosa fare e dove recarsi in caso di alluvione, terremoto ed altre calamità naturali.

«Questa amministrazione da tempo sentiva la necessità di dotarsi di un Piano di Emergenza concreto e reale, costruito ad hoc sulla nostra realtà – ha detto il sindaco – e oggi ne facciamo dono alla comunità montefanese per la protezione di tutti». A conclusione della serata è stata consegnata la divisa da volontario ad Andrea Cionco – sedicenne figlio della coordinatrice Roberta Avvisati – che è entrato sabato a far parte anche lui del Gruppo comunale. Il giovanissimo volontario ha commentato: «Vivo in famiglia questo impegno e ho deciso autonomamente di diventare anch’io un elemento di questo Gruppo, voglio mettere a disposizione degli altri le mie capacità e il mio tempo perché credo che sia per me un’importante occasione di crescita e di integrazione maggiore con i miei concittadini».