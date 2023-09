Ha filmato due volanti della polizia commentando con spregio tutto ciò che accadeva, per poi postarlo sui social. E’ finita male per un 25enne italiano di Ancona, denunciato per il reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate.

La vicenda è accaduta nel fine settimana quando il 25enne ha ripreso con il cellulare due auto della polizia con gli agenti in quel momento impegnati in un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino. Durante le riprese ha commentato con un: «Io vi ci pis***ei su queste macchine di m***a, bas***di».

Il video è poi stato immediatamente postato su Instagram. Ieri, gli agenti della questura si sono presentati nell’abitazione del giovane, che nel frattempo era stato identificato, per denunciarlo.