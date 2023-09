Finisce con la moto sotto un’auto in sosta, giovane di 32 anni trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto a Montefano intorno alle 16,30 di oggi pomeriggio. Il motociclista stava percorrendo via Della Quercia quando, per cause da ricostruire, ha perso il controllo della moto ed è finito contro una vettura che era parcheggiata lungo la strada. Il 32enne è finito sotto la vettura ed è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Il ferito è stato tirato fuori da sotto la vettura dai vigili del fuoco. Poi è stato affidato al 118. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza. Il ferito è stato caricato sull’elicottero e trasportato all’ospedale di Torrette ad Ancona.