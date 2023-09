L’associazione commercianti centro storico di Macerata rinnova l’appuntamento con la cultura, volto alla conoscenza del patrimonio storico-artistico della città. Mercoledì alle 15 alla biblioteca Mozzi-Borgetti torna “Storie di carta”, che culminerà con la visita alla mostra “Oltre i confini”, incentrata sulla figura di Giacomo Beltrami.

«L’obiettivo che anima queste brevi quanto significative incursioni culturali risiede nella volontà dei soci di garantire una migliore accoglienza ed una informazione consapevole, attraverso i propri esercizi commerciali, verso quei visitatori che per la prima volta scoprono Macerata – fa sapere l’associazione – la visita in questione riguarda le sale antiche della biblioteca comunale, che custodiscono uno dei fondi librari più importanti della regione dove volumi e documenti narrano aspetti inediti della storia di Macerata e di personaggi illustri che l’hanno vissuta. La visita comprende anche la mostra su Beltrami, uomo dai mille talenti tra cui quello non trascurabile di imprenditore e commerciante».