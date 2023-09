Perde il controllo dell’auto e si schianta prima contro le barriere, poi addosso ad un pullman e termina la sua corsa ribaltandosi. E’ successo ieri sera, verso le 22, sulla corsia sud dell’autostrada poco prima dell’uscita di San Benedetto. A bordo dell’auto un uomo e una donna rimasti fortunatamente illesi. L’ambulanza della Potes di San Benedetto, inviata dalla centrale operativa del 118 di Ascoli, non ha dovuto trasportare nessuno all’ospedale di San Benedetto. Al lavoro, sotto la pioggia, sono rimasti gli agenti della polizia autostradale di Porto San Giorgio, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco del Distaccamento di San Benedetto, e gli operatori del soccorso stradale che hanno provveduto a mettere in sicurezza sia i due mezzi incidentati che il tratto di strada cosparso di vetri e pezzi di carrozzeria dell’auto. Il traffico, anche in questo caso per fortuna, ha subìto solo un leggero rallentamento.